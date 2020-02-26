КХЛ. Прогноз на Кубок Гагарина-2020: все пары 1/4 финала Востока, ставки на проход

1 марта стартует 1/8 финала Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф КХЛ примут участие 16 команд, серии играются до четырёх побед. Пришло время изучить прогнозы букмекеров в поисках хорошего коэффициента и прикинуть, кто пройдёт в полуфиналы конференций.

Прогноз и анализ пары КХЛ «Барыс» — «Металлург»

По всем раскладам шансы «Барыса» кажутся заметно выше. Во-первых, ему просто некуда отступать: сборная Казахстана (практически целиком составленная из хоккеистов базового клуба) в начале февраля лишилась шансов попасть на Олимпиаду-2022. Кубок Гагарина — единственный шанс исправиться за этот провал на ближайшее время. Следующего придётся ждать до мая, когда стартует ЧМ-2020 по хоккею.



Во-вторых, «Металлург» — один из самых удобных соперников для коллектива из Нур-Султана в последнее время. За нынешний и предыдущий сезоны команды встречались шесть раз. В пяти случаях победили «барсы», причём лишь однажды они сделали это за пределами основного времени.



А единственная победа «лис» состоялась 29 октября. В тот день подопечные Андрея Скабелки перебросали гостей в полтора раза (38:25), но Станислав Галимов поймал кураж и тащил абсолютно всё. Сейчас Галимова в ММг уже нет, а бригада Кошечкин-Демченко не отличается стабильностью и регулярно допускает ошибки.



Единственный однозначный плюс «Металлурга» — сильное большинство, вот только у «Барыса» шестое меньшинство в КХЛ. Мозякин и Расмуссен наберут свои очки и помогут зацепить один-два матча, но на данном этапе команда Ильи Воробьёва смотрится хуже практически по всем фронтам.



В равных составах у уральцев не получается ровным счётом ничего и никакого прогресса не видно, а дисциплиной и организацией клуб из Казахстана не удивить — там этого добра даже побольше. Кроме того, все лидеры в конце февраля получили бонусные выходные и не летали на Дальний Восток. Дополнительный отдых в такой ситуации только поможет.



На наш взгляд, «лисы» не будут статистами, но не более того: отмучаются в пяти-шести поединках, после чего отправятся в отпуск. Букмекеры дают замечательный коэффициент 1.84 на итоговый проход «Барыса». С учётом всех факторов это очень похоже на подарок. Надо проверять.

Шансы на проход: 65% — 35%

Прогноз и анализ пары КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик»

«Нефтехимик» всё же обошёл на финише регулярного чемпионата «Куньлунь», «Амур» и «Адмирал». Дерби Татарстана в Кубке Гагарина не видели уже семь лет. В 2013 году команды



также встретились в первом раунде плей-офф. Казанцам хватило четырёх матчей: две уверенные победы дома, две трудовые — в гостях.



Сезонная серия завершилась вничью, 2-2. Соперники выигрывали строго в родных стенах. Понятно, что «Ак Барс» гораздо сильнее по подбору исполнителей, даже несмотря на травму Даниса Зарипова. Заслуженный ветеран пропустит не менее двух недель, то есть в первом раунде своим партнёрам вряд ли поможет.



Для нижнекамцев это противостояние невероятно принципиально, даже в регулярном чемпионате они грызли лёд, пластались под шайбу при любой возможности и много играли в тело. Просто так они подопечных Дмитрия Квартальнова не отпустят и одну игру наверняка зацепят. Скорее всего, на своём льду.



В остальном поводов для сенсации не видно. Основа у «барсов» куда мощнее, возможностей для ротации гораздо больше. Неудивительно, что букмекеры дают на проход фаворита скромнейшие 1.10. Ждём победу «Ак Барса» в пяти матчах.



Шансы на проход: 90% — 10%.

Прогноз и анализ пары КХЛ «Автомобилист» — «Сибирь»

Очень интересная и ровная пара, в которой может случиться всё что угодно. Основной козырь «Автомобилиста» — преимущество своей площадки. Команды практически равны по силам, «Сибирь» до последнего претендовала на четвёртое место в Восточной конференции, дело решилось только после победы уральцев в Балашихе.



На бумаге состав у подопечных Андрея Мартемьянова чуть сильнее, но по факту разницы практически не видно. Команда с самого начала сезона играет примерно на одном и том же уровне: высокий процент брака, внушительное количество ошибок в обороне, частые провалы во вторых периодах.



Вдобавок непонятная ситуация с вратарями. Якуб Коварж из-за травмы пропустил больше месяца и вернулся только в самом конце регулярного чемпионата. После столь долгого простоя вполне вероятны осложнения. Владимир Галкин отлично справился с выпавшими обязанностями, но вступать в плей-офф с 19-летним голкипером Мартемьянов вряд ли рискнёт.



«Сибирь» своё дело знает — это чисто тренерский коллектив с хорошей дисциплиной и минимальным количеством привозов. Кроме того, «снеговики» уже выполнили основную задачу на сезон и могут раскрепоститься, а вот «Автомобилист» должен ощущать дополнительное давление.



Новосибирцы всегда были для уральцев неудобным соперником, исключением стал только предыдущий сезон. В нынешней регулярке подопечные Николая Заварухина выиграли три поединка из четырёх (два из них — за пределами основного времени). Да и единственное поражение (1:3) получилось на тоненького — много выручал Галкин, а последний гол влетел в пустые ворота.



Заварухин великолепно знает хоккеистов и тренеров «Автомобилиста». Его предыдущим местом работы был именно клуб из Екатеринбурга, где специалист помогал Мартемьянову. На наш взгляд, «снеговики» заставят фаворита попотеть. Сенсация здесь вполне возможна, как минимум два-три матча «Сибирь» зацепит. При желании можно рассмотреть тотал больше 6.5 матча за мощный коэффициент 2.95.



Шансы на проход: 55% — 45%.

Прогноз и анализ пары КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев»

Вне всяких сомнений главная пара первого раунда Кубка Гагарина. Минус только один — команды встретились слишком рано. «Авангард» гораздо лучше провёл регулярный чемпионат, а также забрал четыре очные встречи из четырёх (дважды — разгромно). То есть вроде как должен идти явным фаворитом.



Но не всё так очевидно. Во-первых, омичи в девяти заключительных матчах гладкого первенства выиграли всего дважды, хотя Боб Хартли говорил о включении режима плей-офф. Впрочем, топ-клубы довольно часто проседают перед началом плей-офф, чтобы выйти на пик формы к главным поединкам.



А вот второй фактор выглядит серьёзнее. Год назад «Салават Юлаев» точно так же паршиво провёл регулярку, точно так же занял шестое место на Востоке и точно так же воспринимался всеми как лакомый кусочек. Результат все помнят: «Металлург» утащил две игры, а «Барыс» вообще одну. Уфимцы добрались до финала конференции, где вдоволь потрепали нервы «ястребам».



Та серия стала как минимум одной из лучших в Кубке Гагарина-2019 (а скорее всего вообще лучшей). И кое-какие предпосылки для интриги имеются. Подопечные Николая Цулыгина неплохо провели заключительные четыре матча, а в последнем «зелёном дерби» смотрелись лучше «Ак Барса».



По крайней мере — в равных составах, поскольку череда удалений (к слову, абсолютно бесспорных) позволила казанцам уйти с 0:2 и даже победить. Лидеры «Салавата» крайне редко напоминали о себе в последние месяцы, но в плей-офф ситуация наверняка изменится. А звено Кадейкина традиционно держит марку.

Единственное, что действительно напрягает — спецбригады. Большинство худо-бедно удалось привести в норму, а вот 17-е место по нейтрализации лишнего рискует выйти боком. Год назад «Авангард» по весне стабильно забивал в неравных составах, с добавлением Вячеслава Войнова угрозы станет только больше.



На наш взгляд, «Авангард» смотрится немного предпочительнее. А так многое зависит от спецбригад: если Цулыгин сумеет хотя бы частично замаскировать проблему, серия рискует получиться огненной. Если нет, чудес Метсолы и озарений лидеров хватит для победы в одном-двух матчах, но не более того.



Шансы на проход: 60% — 40%