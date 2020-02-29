«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России 29 февраля

Известный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Локомотива» с форой (+1) за 1.69.



«Не видели мы команды в официальных встречах, тяжело понять степень их готовности. Но, на мой взгляд, у «Зенита» есть кое-какие проблемы, тем более поступала информация, что травму получил Артем Дзюба. Думаю, «Локомотив» будет учитывать это в своей подготовке.



Да, расстались «железнодорожники» с Федором Смоловым, который уехал играть в Испанию. Но если это и станет потерей для атакующей игры «Локо», то не прямо определяющей.



Хороший вариант ставки в данном случае — «Локомотив» с форой (+1)» за 1,69. Ставка подразумевает расход в случае поражения «Локо» в один мяч. А, на мой взгляд, «Локомотив» вполне может не проиграть «Зениту».



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