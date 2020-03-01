«Лечче» — «Аталанта»: ставка Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии 1 марта

Комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на матч 26-го тура чемпионата Италии сезона-2019/2020 «Лечче» — «Аталанта».



Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 мяча за 1.73.

«Специфический тур в Италии: кто-то играет без болельщиков, кто-то вообще не играет. Это всё скажется на командах. Но «Аталанта» всё равно фаворит в матче с «Лечче», она борется за место в Лиге чемпионов и весьма крепко стоит на своих позициях.



Я думаю, что бергамаски — фавориты, плюс они много забивают. «Лечче» тоже старается играть активно и ярко впереди. Поэтому мой прогноз — тотал больше 2,5 гола. Судя по всему, команды готовы сыграть в открытый, яркий футбол и забить больше двух мячей».



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