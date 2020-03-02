«Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз Владимира Вуйтека на первый матч плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Нефтехимик».
Ставка: «Нефтехимик» не проиграет за 2.45.
«Ак Барс», конечно, является однозначным фаворитом этого противостояния. Но в первом матче серии у казанцев могут возникнуть определённые проблемы. «Нефтехимик» очень неплохо провёл концовку регулярного чемпионата и к матчу с «Ак Барсом» подойдёт в отличном функциональном и моральном состоянии.
Нижнекамцы могут зацепиться в первом матче. Думаю, что мы можем ожидать сенсации. «Нефтехимик» будет плотно играть в обороне и искать свой шанс на контратаках. Если гостям удастся первыми отличиться, то «Ак Барсу» придётся очень тяжело. Нижнекамск завяжет хозяев в средней зоне и не даст им создать много шансов у своих ворот. Я не сомневаюсь, что матч получится очень упорным и много голов зрители не увидят. «Нефтехимик» строго сыграет в обороне и сумеет не проиграть фавориту в основное время».
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