«Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Гагарина—2020 2 марта

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Нефтехимик».



Ставка: ИТБ 6.5 минут штрафа «Нефтехимика» за 1.82.



«Для подопечных Вячеслава Буцаева «Ак Барс» — наиболее принципиальный соперник, так что проблем с мотивацией и желанием не возникнет. Гости не выйдут на лёд обречёнными, заранее смирившись с поражением. Они будут выпрыгивать из штанов, чтобы осложнить жизнь казанцам.



Шансы, понятное дело, невысоки. Но в регулярном чемпионате «барсам» пришлось непросто: сезонная серия завершилась со счётом 2-2, причём фаворит обе своих победы добыл ещё в сентябре на своём льду. А вот в Нижнекамске оба раза сильнее оказался НХ: 4:2 и 2:1 Б.



«Ак Барс» в родных стенах редко допускает осечки с уступающими в классе командами. В то же время победа хозяев идёт за скромный коэффициент 1.63, а лезть в большие форы опасно из-за запредельной мотивации гостей. Пожалуй, более-менее симпатично выглядит разве что комбинированная ставка 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 2.40.



Подопечные Дмитрия Квартальнова задают высокий темп, который трудно выдерживать командам с менее глубокой «скамейкой». Скорее всего, поначалу «Нефтехимик» навяжет борьбу, но постепенно преимущество хозяев в скорости и движении начнёт проявляться.



Мы бы выбирали между двумя ставками: гол «Ак Барса» в большинстве за 1.73 и ИТБ 6.5 минут штрафа «Нефтехимика» за 1.82. Стыков и единоборств должно быть много, статус дерби в этом поможет. Успевать за шустрыми казанцами с каждым периодом всё тяжелее, так что ближе к середине поединка удалений у гостей наверняка станет побольше».



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