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«Йокерит» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на второй матч серии плей-офф КХЛ

«Йокерит» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на второй матч серии плей-офф КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Йокерит» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 4.20.

«Как-то немного неожиданно началась серия, которую все предполагали наиболее упорной как минимум на Западе, а то и вообще в КХЛ. И тут – на тебе, «Локомотив» в первом матче закатан под асфальт, а его печень тонким слоем размазана по периметру арены. И чего нам ждать дальше?

Просто в плей-офф всё очень выпукло и обе команды играют в таком стиле, что когда одна получает преимущество, то ей становится очень легко играть и забивать. Что, собственно говоря, в первом матче мы и увидели.

А что же теперь увидим во втором? Полагаю, что второго такого счастья ярославцы горячим финским парням не подарят. И при таком результате в первой игре во втором матче наиболее вероятным результатом видится ничья в основное время. Но потом вполне может быть, что где-нибудь ближе к утру «Йокерит» всё-таки забьёт победную шайбу, поведёт в серии 2-0, но в этой серии ещё ничего не будет решено».

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