«Вест Бромвич» — «Ньюкасл Юнайтед»: ставка Ильи Казакова на матч Кубка Англии

Известный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии сезона-2019/2020 «Вест Бромвич Альбион» — «Ньюкасл Юнайтед».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.
«Попробую поставить в этом матче на ТМ (2,5). Никакой другой исход не вижу. Жду низовой футбол. Может, не самый высокий коэффициент. Но это верная ставка, правильная.
«Ньюкасл» в последних шести матчах забил в Англии очень мало. «Вест Бромвич» забивает, может быть, больше, но и играет он в другом дивизионе.
Безусловно, даже домашнее поле, даже не основные составы обеспечат какое-то преимущество «Вест Бромвичу». Я сильно сомневаюсь, что игра будет особо зрелищной и голевой. Также предположу, что вторая половина получится результативнее первой».
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