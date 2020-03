Эксперты назвали шансы Little Big выиграть «Евровидение»-2020

Прогнозы на «Евровидение»-2020 от букмекеров уже подоспели. Финал 65-го конкурса песни пройдет 16 мая 2020 года в нидерландском Роттердаме, а Россию представит рейв-группа Little Big, авторы нашумевшего хита Skibidi. Букмекерская компания ФОНБЕТ считает шансы россиян достаточно высокими — 18%. Всего в конкурсе участвует 41 страна.



Сделать ставку на рейв-группу Little Big из Россию можно с коэффициентом 5.55. Вероятность того, что россияне уступят первое место конкурса любому другому участнику, соответствует коэффициенту 1.15, или 82%.



При таком раскладке можно говорить наверняка о том, что Little Big входит в число фаворитов «Евровидения». Впрочем, как прогнозы экспертов на «Евровидение»-2020, так и ставки с коэффициентами от букмекерских контор могут измениться после того, как Илья Прусикин и компания представят свою конкурсную композицию.

Напомним, в 2019 году «Евровидение» выиграл представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Сергей Лазарев, выступавший от России, занял третье место с композицией Scream.