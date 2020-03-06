Биатлон. КМ-2019: прогноз Ольги Зайцевой на мужской спринт в Нове-Месте

Двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на мужской спринт в рамках этапа Кубка мира в Нове-Месте.
Ставка: Матвей Елисеев в топ-6 за 7.10.
«Кубок мира по биатлону продолжается — мужчинам предстоит пробежать спринт. Погода совсем не биатлонная, трасса тяжёлая и рыхлая становится в конце соревнований, поэтому все лидеры заявлены в первой и второй группах.
Хочу предположить, что в первую шестёрку попадет наш Матвей Елисеев, так как он на чемпионате Европы пробежал отличную спринтерскую гонку, заняв первое место. Надеюсь, что он с таким же настроем приехал на Кубок мира, будет бороться. У него не так много опыта выступления на таких соревнованиях. В начале сезона он показывал хорошие результаты, потом в середине у него был провал. Надеюсь, что концовку он проведёт хорошо и покажет результат.
Также в первую шестёрку хочу включить Эмильена Жаклена из Франции. Он мне очень понравился на чемпионате мира, где показал хорошие результаты. Надеюсь, что он сохранил свои оптимальные кондиции и продолжит успешные выступление на Кубке мира.
Что касается победителя гонки, то я поставлю на Мартена Фуркада. Он лидер и будет бороться за призовые места в тотале Кубка мира. Он будет наслаждаться соревнованиями, хорошо стрелять и может выиграть в Нове-Месте», — сказала Зайцева.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 6 марта 2020
-
10:00
- 5 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 4 марта 2020
-
23:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15