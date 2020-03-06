Биатлон. КМ-2019: прогноз Ольги Зайцевой на мужской спринт в Нове-Месте

Двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на мужской спринт в рамках этапа Кубка мира в Нове-Месте.



Ставка: Матвей Елисеев в топ-6 за 7.10.



«Кубок мира по биатлону продолжается — мужчинам предстоит пробежать спринт. Погода совсем не биатлонная, трасса тяжёлая и рыхлая становится в конце соревнований, поэтому все лидеры заявлены в первой и второй группах.



Хочу предположить, что в первую шестёрку попадет наш Матвей Елисеев, так как он на чемпионате Европы пробежал отличную спринтерскую гонку, заняв первое место. Надеюсь, что он с таким же настроем приехал на Кубок мира, будет бороться. У него не так много опыта выступления на таких соревнованиях. В начале сезона он показывал хорошие результаты, потом в середине у него был провал. Надеюсь, что концовку он проведёт хорошо и покажет результат.



Также в первую шестёрку хочу включить Эмильена Жаклена из Франции. Он мне очень понравился на чемпионате мира, где показал хорошие результаты. Надеюсь, что он сохранил свои оптимальные кондиции и продолжит успешные выступление на Кубке мира.



Что касается победителя гонки, то я поставлю на Мартена Фуркада. Он лидер и будет бороться за призовые места в тотале Кубка мира. Он будет наслаждаться соревнованиями, хорошо стрелять и может выиграть в Нове-Месте», — сказала Зайцева.



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