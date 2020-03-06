«Падерборн» — «Кёльн»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Падерборн» — «Кёльн» в 25-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Кёльна» за 2.13.



«Падерборн» и «Кёльн» открывают очередной тур Бундеслиги в пятницу. Плохая серия сейчас идёт у «Падерборна». Команда выглядит неспособной добиваться результата. Хотя по игре я бы не сказал, что «Падерборн» безнадёжен. Наоборот, команда пытается в какой-то креативный футбол играть. Даже с «Баварией» на выезде так было. Но уровень мастерства не тот, что нужен. Думаю, что «Падерборн» в итоге всё-таки вылетит из Бундеслиги.



Ну а «Кёльн», исключая матчи с «Баварией» и «Боруссией», в последнее время выглядит очень убедительно. И «Герту» разгромил, и «Шальке» досталось от «Кёльна». Думаю, что вполне можно ставить на победу «Кёльна» на выезде с достаточно большим коэффициентом 2.13», — сказал Андронов.



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