Финляндия — Россия: когда, где и во сколько матч Евро-2020
С 12 июня по 12 июля 2020 года пройдёт чемпионат Европы по футболу. Сборная России попала в группу B, где также выступят команды Бельгии, Дании и Финляндии.
Свой второй матч на турнире команда Станислава Черчесова проведёт 17 июня в Санкт-Петербурге, на одноименном стадионе. Соперником сборной России станет команда Финляндии. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.
Обе команды заняли второе место в своей отборочной группе на Евро-2020. Россияне пропустили вперёд сборную Бельгии, финны же оказались позади Италии. Зато сборная Суоми опередила команды Греции, Боснии и Герцеговины, Армении и Лихтенштейна.
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