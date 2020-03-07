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«Хетафе» – «Сельта»: ставка Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры с коэффициентом 3.25

«Хетафе» – «Сельта»: ставка Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры с коэффициентом 3.25
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Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 27-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Хетафе» – «Сельта».

Ставка: ничья за 3.25.

«В которой раз говорю, что «Хетафе» – главное открытие Ла Лиги последних двух сезонов. Недавно они прошли «Аякс» в Лиге Европы, а в чемпионате до сих пор борются за место в ЛЧ. Бордалас прекрасно доносит свою установку до игроков, самое важное – она работает! Для меня он является лучшим в этом сезоне Примеры.

«Сельта» не проигрывает уже четыре матча подряд, это позволило им выбраться из зоны вылета. Сейчас команда из Виго занимает 17-е место. Смолов постепенно сыгрывается с лидерами «Сельты», в его активе уже есть один гол «Реалу».

Гости будут больше владеть мячом, но для «Хетафе» это обычная ситуация. Они привыкли к игре вторым номером, для них такой стиль футбола наиболее комфортен. Верю, что «Сельта» сможет навязать борьбу и заработать в Хетафе один балл».

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