«Хетафе» – «Сельта»: ставка Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры с коэффициентом 3.25

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 27-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Хетафе» – «Сельта».
Ставка: ничья за 3.25.
«В которой раз говорю, что «Хетафе» – главное открытие Ла Лиги последних двух сезонов. Недавно они прошли «Аякс» в Лиге Европы, а в чемпионате до сих пор борются за место в ЛЧ. Бордалас прекрасно доносит свою установку до игроков, самое важное – она работает! Для меня он является лучшим в этом сезоне Примеры.
«Сельта» не проигрывает уже четыре матча подряд, это позволило им выбраться из зоны вылета. Сейчас команда из Виго занимает 17-е место. Смолов постепенно сыгрывается с лидерами «Сельты», в его активе уже есть один гол «Реалу».
Гости будут больше владеть мячом, но для «Хетафе» это обычная ситуация. Они привыкли к игре вторым номером, для них такой стиль футбола наиболее комфортен. Верю, что «Сельта» сможет навязать борьбу и заработать в Хетафе один балл».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 7 марта 2020
-
20:00
-
19:30
-
18:55
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
- 6 марта 2020
-
21:30
-
19:30
-
19:01
-
18:00