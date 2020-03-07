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«Боруссия М» — «Боруссия Д»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

«Боруссия М» — «Боруссия Д»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 25-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: ТБ 1.5 мяча в каждом тайме за 3.75.

«У этого матча шикарная вывеска. У нас есть отличная возможность подумать над тем, что может произойти. Обычно это противостояние подаётся как результативное, но часто случается, что встречи команд заканчиваются со счётом 1:0. Это всё, на что они могут рассчитывать.

В этом сезоне коллективы дважды уже встречались: в Кубке и в чемпионате. Особенно здорово они себя проявили в Кубке Германии. Это был звёздный час Юлиана Брандта. Дортмунд тогда прошёл в следующий раунд турнира, несмотря на великолепную форму Маркуса Тюрама, которая и сейчас остаётся таковой.

Обе команды являются претендентами на чемпионство. Мне кажется, матч получится интересным. Я предположу, что в каждом тайме команды забьют больше 1,5 мяча», — сказал Нагучев.

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