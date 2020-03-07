«Боруссия» М — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги 7 марта

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд в 25-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: индивидуальный тотал дортмундской «Боруссии» больше 1.5 за 1.84.



«Ожидается достаточно интересная игра, так как менхенгладбахцы могут доставить проблемы абсолютно любому сопернику. Что касается дортмундцев, то у них сформировалась достаточно узкая обойма игроков, которой играет Люсьен Фавр, поэтому я не исключаю того, что они могли подустать.



Результат в этом матче вторичен с точки зрения варианта для ставки, а вот результативность в этой игре должна быть. В частности, дортмундцы понимают, что уйти без пропущенного мяча ему будет довольно сложно, а стало быть для достижения хорошего результата нужно будет забивать не один раз. Для этого все есть, Холанд в первую очередь. Выбираю ставку индивидуальный тотал дортмундской «Боруссии» больше 1,5 с коэффициентом 1,84. Думаю, что для выездного матча это хороший вариант, так как сыграть они могут как угодно, вплоть до ничьи 3:3. От дортмундцев стоит ожидать голов в этом матче», — сказал Андронов.



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