«Ювентус» — «Интер»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 26-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Интер».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.
«Наконец матч состоится. После долгих скандалов в Италии клубы и лига сумели согласовать календарь. Но матч пройдёт без болельщиков, и это большая проблема для «Ювентуса»: в домашнем матче «старая синьора» лишается одного из преимуществ.
Но, в любом случае, игра будет достаточно осторожной, команды будут привыкать играть без зрителей. Это другой формат чемпионата. Логично, что команды постараются играть аккуратно. Тем более что итальянские клубы в таких матчах не привыкли играть в тотальную атаку.
Учитывая все эти факторы, кажется перспективной ставки на тотал меньше 2,5 гола и на ничью. Еще один аргумент — команды две недели не играли в чемпионате и могли растерять форму».
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