«Спартак» — «Динамо»: прогноз Владимира Вуйтека на четвёртый матч московского дерби КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на 4-й матч серии 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина «Спартак» — «Динамо» Москва.



Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.55.



«Я считаю, что в этом противостоянии встречаются равные команды. Всё решается в борьбе. В этом матче я бы на ничью ставить не стал, но думаю, что «Динамо» не проиграет в основное время.



Предполагаю, что в этом матче нас ожидает такое же представление, что и в прошлом: большое количество шайб, зрелищная игра. Команды любят играть в атаку, в более открытый хоккей. К тому же и у той и у другой команды хорошие снайперы. Сложно сказать, кто победит в этой игре, как я уже и говорил, команды равные по уровню, и всё решается с разницей в одну шайбу. Но всё же небольшое предпочтение я отдам «Динамо».



Несмотря на то что «Спартак» победил в прошлой игре, мне кажется, что это всё-таки из-за какого-то куража, борьбы, потому что ошибки команда допускала те же самые, даже удаление за нарушение численного состава было. Но всё же эта победа очень тяжело далась как эмоционально, так и физически, поэтому в этом матче «Спартаку» будет очень сложно».



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