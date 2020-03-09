«Сассуоло» – «Брешия»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 26-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Сассуоло» – «Брешия».
Ставка: «Сассуоло» забьёт минимум 2 мяча за 1.70.
«Сассуоло» и «Брешия» — команды, которые испытывают проблемы в этом сезоне. Это проблемы разного характера, но они есть. Я думаю, что в этом матче фаворит — «Сассуоло». Опять-таки команда довольно атакующая, есть классные футболисты в группе атаки – тот же Бога, Берарди и другие игроки. Поэтому «Сассуоло» фаворит.
У «Брешии» всё нестабильно: меняются тренеры, есть проблемы с коллективом, поэтому мне кажется, что хозяева поля — фавориты. Я поставлю на индивидуальный тотал «Сассуоло» больше 1.5», — сказал Арустамян.
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