«Валенсия» — «Аталанта»: где будет трансляция, какие ставки и прогнозы на матч ЛЧ

Во втором матче одной восьмой финала Лиги чемпионов 10 марта испанская «Валенсия» примет итальянскую «Аталанту». Начало игры — в 23:00 мск. Прямая трансляция матча — на телеканале «Матч Футбол 1».



Прогноз «Чемпионата»: ИТБ 5.5 угловых «Валенсии» за коэффициент 1.90.



В первом матче, состоявшемся в Италии на «Сан-Сиро», испанская «Валенсия» потерпела разгромное поражение — 1:4. Отыграть такой дефицит почти нереально. «Аталанта» сейчас чудо как хороша: в итальянской Серии А команда не проигрывает уже пять матчей кряду, выиграв четыре из них с общим счетом 18:4.



Проблем с атакой «богиня» в этом сезоне явно не испытывает. В топ-10 бомбардиров чемпионата Италии входят сразу три футболиста «королевы провинциалов»: Иличич, Мюрьель и Сапата на троих поразили сетку ворот соперников 39 раз.



Плюсом к этому идёт то, что «Аталанта» хорошо играет выездные матчи. По этому показателю клуб из Бергамо занимает вторую позицию, уступая лишь миланскому «Интеру», а потому в предстоящем поединке «Валенсии» будет вдвойне тяжело. Однако испанцы точно не станут отсиживаться в обороне, благо на своём поле у них хорошая статистика.



Естественно, они сразу же постараются забрать инициативу и показать зубы. Вариант тут только один — забить быстрый гол, а потом понадеяться, что соперник дрогнет под давлением трибун. А с учетом этого неплохо выглядит ставка ИТБ угловых «летучих мышей» больше 5.5 за коэффициент 1.90.



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