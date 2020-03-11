Бельгия — Россия: когда и где матч Евро-2020, как добраться

12 июня 2020 года стартует финальная часть чемпионата Европы по футболу, а уже на следующий день, 13 июня, свой первый матч на турнире проведёт сборная России. В Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Бельгии. Начало матча — в 22:00 мск.



По оценке букмекеров, бельгийцы — фавориты грядущего противостояния. Поставить на победу команды Роберто Мартинеса можно с коэффициентом 1.80. Это примерно 52% вероятности. Сделать ставку на успех сборной России можно за 4.45 (22%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.70 (26%).



Помимо России и Бельгии в группе B также сыграют команды Дании и Финляндии. Добраться в Санкт-Петербург можно самолётом, автобусом, поездом или на машие. Расстояние до Москвы составляет 707 километров, до границы с Финляндией — около 200 километров.



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