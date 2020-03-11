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«Ливерпуль» — «Атлетико Мадрид». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Собрался ставить на Лигу чемпионов? Научись ставкам бесплатно в академии «Чемпионата»

Собрался ставить на Лигу чемпионов? Научись ставкам бесплатно в академии «Чемпионата»
Ставки / Прогнозы 0

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, читаешь теорию, сдаёшь тесты и повышаешь свой уровень. Лучшие студенты попадают в топ таблицы лидеров!

В академии ты узнаешь три особенности Лиги чемпионов, которые помогут сделать успешные ставки на матчи «Ливерпуль» — «Атлетико» и «ПСЖ» — «Боруссия».

Преподаватели академии ставок:

  • Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу
  • Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок
  • Андрей Алистаров, создатель канала «Железная Ставка» в YouTube
  • Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер
  • Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»
  • Олег Клепиков, нейропсихолог
  • Дмитрий Побединский, математик и создатель канала «Физика от Побединского» в YouTube

Регистрируйся в академии ставок «Чемпионата» сейчас бесплатно!

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