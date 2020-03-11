Собрался ставить на Лигу чемпионов? Научись ставкам бесплатно в академии «Чемпионата»
«Чемпионат» создал для тебя бесплатную академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, читаешь теорию, сдаёшь тесты и повышаешь свой уровень. Лучшие студенты попадают в топ таблицы лидеров!
В академии ты узнаешь три особенности Лиги чемпионов, которые помогут сделать успешные ставки на матчи «Ливерпуль» — «Атлетико» и «ПСЖ» — «Боруссия».
Преподаватели академии ставок:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок
- Андрей Алистаров, создатель канала «Железная Ставка» в YouTube
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»
- Олег Клепиков, нейропсихолог
- Дмитрий Побединский, математик и создатель канала «Физика от Побединского» в YouTube
Регистрируйся в академии ставок «Чемпионата» сейчас бесплатно!
Читайте также
- 11 марта 2020
-
22:15
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
Партнерский контент