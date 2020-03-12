«Вольфсбург» – «Шахтёр»: ставка Жорди Гратакоса на матч плей-офф Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Вольфсбург» – «Шахтёр».
Ставка: победа «Вольфсбурга» за 2.30.
«У «волков» достаточно хороший и молодой состав. Команда привыкла играть в атакующий футбол, первым номером, через большое количество передач. Но последний тур во внутреннем первенстве они закончили со счётом 0:0 (против «Лейпцига»).
«Шахтёр» не является топ-коллективом по меркам Европы, но регулярно играет в плей-офф еврокубков. У них нет особой конкуренции в чемпионате, так как «Динамо» (Киев) в последнее время не может оказать достойного сопротивления. Марлос, Коноплянка, Степаненко – футболисты очень высокого класса, я бы даже сказал, что индивидуально украинцы будут посильнее своих соперников.
«Вольфсбург» играет дома, в чемпионате они постоянно выступают против сильных команд и находятся в хорошем игровом тонусе, в этом их преимущество. Тогда как «Шахтёр» за весь сезон проводит в лучшем случае 10 интересных для себя матчей», — сказал Гратакос.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 12 марта 2020
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:04
- 11 марта 2020
-
22:15
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30