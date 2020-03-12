«Вольфсбург» – «Шахтёр»: ставка Жорди Гратакоса на матч плей-офф Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Вольфсбург» – «Шахтёр».



Ставка: победа «Вольфсбурга» за 2.30.



«У «волков» достаточно хороший и молодой состав. Команда привыкла играть в атакующий футбол, первым номером, через большое количество передач. Но последний тур во внутреннем первенстве они закончили со счётом 0:0 (против «Лейпцига»).



«Шахтёр» не является топ-коллективом по меркам Европы, но регулярно играет в плей-офф еврокубков. У них нет особой конкуренции в чемпионате, так как «Динамо» (Киев) в последнее время не может оказать достойного сопротивления. Марлос, Коноплянка, Степаненко – футболисты очень высокого класса, я бы даже сказал, что индивидуально украинцы будут посильнее своих соперников.



«Вольфсбург» играет дома, в чемпионате они постоянно выступают против сильных команд и находятся в хорошем игровом тонусе, в этом их преимущество. Тогда как «Шахтёр» за весь сезон проводит в лучшем случае 10 интересных для себя матчей», — сказал Гратакос.



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