«Рейнджерс» — «Байер»: прогноз Дениса Казанского на встречу 1/8 финала Лиги Европы
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Рейнджерс» — «Байер». Встреча пройдёт в Шотландии.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.07.
«Леверкузен сейчас в отличном состоянии. Месяц уже не проигрывает. У Питера Боса всё получается — мы видели, как эта команда обыгрывала «Порту».
У «Рейнджерс» ситуация другая. И в чемпионате, и в ЛЕ. Стоит обратить внимание, что и те и те забивают в каждом матче этого сезона. Много голов в этой встрече нам гарантировано. Жду обмен голами и ТБ 2.5 за 2.07», — сказал Казанский.
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