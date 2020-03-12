«Вольфсбург» – «Шахтёр»: прогноз Дмитрия Шнякина на игру плей-офф Лиги Европы

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» – «Шахтёр».



Cтавка: «Вольфсбург» не проиграет и обе забьют за 2.38.



«Первая игра пройдёт в Германии. «Шахтёр» — по-настоящему весёлая команда, которая и пропускает много, и забивает немало, и в чемпионате Украины лидирует. Всё, что демонстрирует бразило-украинский контингент, очень смотрибельно.



«Шахтёр» этот еврокубковый сезон начал в Лиге чемпионов, и пропустил он абсолютно в каждом еврокубковом матче. Их было восемь. На стадии 1/16 финала Лиги Европы «горняки» получили три от «Бенфики», но пройти португальцев смогли. Так что с обороной не всё ладно. Впереди есть много ярких бразильских исполнителей, которые и делают результат.



«Вольфсбург» в последнее время прибавил — восьмиматчевая беспроигрышная серия. В последнем туре они взяли да и не проиграли «РБ Лейпциг» — 0:0. Но в среднем по этому сезону «волки» пропускают больше гола за матч в Бундеслиге.



Мне кажется, что «Шахтёр» для «Вольфсбурга» будет опаснее именно в домашней встрече. Потому что «горняки» очень хороши в контратакующей игре, а шансы убежать к чужим воротам у них будут.



Мой прогноз — «1X + обе команды забьют» с коэффициентом 2.38. «Вольфсбург» в хорошей форме, выступает дома и с определённой уверенностью смотрит в будущее», — сказал Шнякин.



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