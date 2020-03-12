«Вольфсбург» — «Шахтёр»: прогноз Алексея Андронова на матч плей-офф Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вольфсбург» — «Шахтёр» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют за 1.79.
«Ещё один матч Лиги Европы, который будет сыгран в Германии без зрителей. Тоже понятная ситуация.
«Шахтёр», наверное, обладает большим еврокубковым авторитетом, чем «Вольфсбург». Но были времена, когда «волки» очень прилично смотрелись в Европе. Но сейчас, как мне кажется, «Вольфсбург» должен максимально собранно подойти к этой игре, особенно после того, как «Шахтёр» так уверенно прошёл «Бенфику». Ну это если у «Вольфсбурга» вообще получится сконцентрироваться на происходящем.
Мне кажется, ни те ни другие не хотят играть от обороны, а может быть, в первую очередь не умеют. Поэтому выбираю ставку «обе забьют» за 1.79», — сказал Андронов.
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