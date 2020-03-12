«Коламбус» — «Питтсбург»: прогноз Павла Лысенкова на игру НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Коламбус» — «Питтсбург».



Ставка: победа «Питтсбурга» в матче за 1.75.



«Коламбусу» осталось провести 12 матчей в регулярном чемпионате. Команда набрала 81 очко в 70 матчах. Это восьмое место на Востоке, но на пятки наступают «Айлендерс» (80 в 68) и «Рейнджерс» (79 в 70), да и «Флорида» (78 в 69) где-то рядом.



Сейчас «Блю Джекетс» похожи на кролика, за которым гонятся три борзые. Ну вот никак нельзя терять два очка с «Питтсбургом». А удача «Коламбуса» кроется, мы сами понимаем, где – это надёжная игра вратарей: Йоонаса Корписало (88,6% за последние две недели), Элвиса Мерзликинса (96,3%), Матисса Кивлениекса (88,2%). А ещё – монолитная оборона. Идеальная победа «Коламбуса» — в последнем матче в Ванкувере (2:1). То, к чему стремится главный тренер Джон Торторелла. Но чаще ресурса атаки не хватает, и получаются 2:3 в овертайме в Калгари или 1:4 в Эдмонтоне.



«Питтсбург» в эти дни нестабилен, о чём Евгений Малкин говорит прямым текстом. В марте были 7:3 с «Оттавой», 4:2 в Баффало, 5:2 в Ньюарке. Но были и 2:5 дома от «Вашингтона», и 2:6 дома от «Каролины». Видно, как в команде злы на эту ситуацию, потому что до плей-офф осталось всего ничего.



Пока «Пенс» (86 в 69) в первом раунде попадают на «Филадельфию» (89 в 69). Но если её обогнать в таблице, то можно получить преимущество своего льда. Это очень важно в Битве за Пенсильванию, где болельщики сходят с ума.



И ещё один нюанс – этот матч из-за коронавируса пройдёт без зрителей, поэтому у «Коламбуса» не будет преимущества своей площадки. Это будет хоккей как на кладбище, с гулким эхом и гуляющими тенями.



1.75 – поверю в итоговую победу «Питтсбурга», потому что «Коламбус» мало забивает. И думаю, что атака тут возьмёт верх над обороной», — сказал Лысенков.



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