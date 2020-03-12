Эксперты: шансы отмены или переноса Евро-2020 и Олимпиады из-за коронавируса выше 50%

Коронавирус парализовал жизнедеятельность всей Европы. На континенте осталась всего одна страна, в которой не зафиксированы случаи заражения коронавирусом, — это Черногория.



Всё больше спортивных событий отменяют. Приостановлены сезоны в Серии А и Ла Лиге, а также НБА. Вероятнее всего, в ближайшее время остановят и матчи еврокубков. Букмекеры принимают ставки на то, повлияет ли коронавирус на проведение Евро-2020.



Поставить на то, что чемпионат Европы по футболу отменят или перенесут из-за коронавируса, можно с коэффициентом 1.85. Это примерно 53% вероятности.



По последним данным СМИ, УЕФА всерьёз рассматривает возможность переноса чемпионата Европы на лето 2021 года. Евро-2020 должен начаться 10 июня.



Вероятность отмены или переноса Олимпиады-2020 в Токио ещё выше. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 65% вероятности. Сегодня в Греции стартовала эстафета олимпийского огня. Правда, без зрителей. Олимпиада должна пройти в Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года.



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