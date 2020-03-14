«Зенит» — «Урал»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России в Санкт-Петербурге

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ «Зенит» – «Урал».



Ставка: победа «Зенита» во втором тайме за 1.55, «Урал» не забьёт за 1.60, победа «Зенита» за 1.30.



«У «Зенита» хорошая лавка запасных. Дзюба и Азмун уже выздоровели, а это основные забивающие. Я думаю, что на своем поле, при своём зрителе, да ещё и после того, как неудачно сыграли в предыдущем матче, «Зенит» будет совершенно другой и на своем поле победит. В первом тайме гости, может, и выстоят, но после перерыва хозяева точно добьются своего».



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