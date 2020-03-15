ЦСКА — «Уфа»: прогноз и ставка Дмитрия Шнякина на матч Российской Премьер-Лиги

Известный комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч ЦСКА — «Уфа» в 22-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.
«Рассуждая об этом матче, могу смело повторить всё то, что говорил о встрече «Зенита» и «Уфы» в прошлом туре. Уфимцы не слишком хороши в нападении, но в обороне играют надёжно, защищаясь едва ли не всей командой. Именно поэтому их массированные оборонительный редуты пройти сложно даже фаворитам и командам из первой пятёрки.
ЦСКА в последнее время действует не слишком стабильно, поэтому можно не рисковать, ставя на их обязательную победу. Всё-таки были поражения и от «Спартака» в Кубке России, и от «Ростова» в чемпионате, а до этого команда Виктора Гончаренко не смогла одолеть на своём поле «Урал».
Мне кажется, что нас не ждёт большое количество голов. К тому же ЦСКА не должен проиграть, так как армейцы просто выше классом, пусть даже из-за коронавируса не соберутся полные трибуны. Исходя из этого, ставлю на «ЦСКА не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча».
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