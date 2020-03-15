Экспресс на матчи РПЛ 15 марта: «Сочи» — «Краснодар», ЦСКА — «Уфа», «Ростов» — «Локомотив»

15 марта 2020 года состоятся три матча 22-го тура чемпионата России. В 14:00 мск «Сочи» начнёт игру с «Краснодаром», в 16:30 мск стартует встреча ЦСКА — «Уфа», а в 19:00 мск — «Ростов» — «Локомотив». Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение «быкам», «армейцам» и дончанам. Попробуем собрать интересный экспресс из ставок на статистику.

Прогноз и анализ матча РПЛ «Сочи» — «Краснодар» (15.03.2020)

Обе команды в полном порядке: «быки» после возобновления РПЛ одержали две победы подряд и ни разу не пропустили (2:0 над «Уфой» и 1:0 над «Спартаком»). Благодаря этому удалось выйти на чистое второе место в турнирной таблице. «Зенит» оторвался на девять очков, зато у краснодарцев есть игра в запасе.



«Сочи» тем временем добыл две победы из трёх возможных: уверенно разобрался с «Уралом» (2:0), а затем хлопнул «Оренбург» в удивительной игре (5:1). Могло бы быть ещё лучше, да только помешало поражение от «Арсенала» (1:2). Туляки смотрелись гораздо хуже, но чудовищная несогласованность Джанаева и Калугина в самой концовке дорого обошлась хозяевам.

«Сочи» — «Краснодар». Прогноз: Кокорин и Ари устроят голевую дуэль на «Фиште» За последние три игры сочинцы забили восемь голов.

Обе команды демонстрируют бодрый футбол. Для «Краснодара» это по умолчанию ключевой пункт, а «Сочи» с приходом Владимира Федотова и Александра Кокорина заметно повеселел. «Обе забьют» за 1.82 или ТБ 2.5 мяча за 2.03 — вполне рабочие варианты для ординара, но мы выберем другую ставку.



Судить будет Сергей Иванов, который не склонен много общаться с футболистами. Как правило, он довольно быстро ограничивает допустимый уровень жесткости, после чего начинает предъявлять карточки. Мяч вряд ли будет подолгу застревать в середине поля, поскольку соперники стараются созидать, а не ждать у моря погоды.



Соответственно, пространства ожидается много, то есть срывы контратак не заставят себя ждать. А уж Иванов раздаст всё возможное. Мы бы выбирали между двумя вариантами — «жёлтая карточка в первые 25 минут» за 1.87 и ТБ 1.5 жёлтой карточки в первом тайме за коэффициент 1.65.

Прогноз и анализ матча РПЛ ЦСКА — «Уфа» (15.03.2020)

Результаты на старте весенней части сезона у ЦСКА определённо провальные: потеря очков на своём поле с «Уралом» (1:1), вылет из Кубка России от рук «Спартака» в большинстве (2:3 ДВ), а затем ещё и шумное поражение от «Ростова» (2:3) с двумя удалениями и нереализованным пенальти.



Тем не менее игра с жёлто-синими показала, что «армейцы» постепенно просыпаются. Даже в меньшинстве они смотрелись довольно бодро, создали несколько хороших моментов и не зацепили очки только из-за чудовищной реализации. Валерий Карпин не просто так критиковал своих подопечных при общении с журналистами.

ЦСКА — «Уфа». Прогноз: Чалов, Влашич и Дзагоев прижмут уфимцев к воротам В предыдущих двух играх владение мячом «горожан» не превышало 31 процент.

«Уфе» выпал адский календарь: «Краснодар», «Зенит» и вот теперь ЦСКА. С «быками» выстоять не получилось (0:2), зато петербуржцы так и не смогли взломать оборону подопечных Вадима Евсеева (0:0). Очевидно, что в гостях у красно-синих клуб из Башкортостана не будет претендовать на территорию.



Соответственно, хозяева заберут мяч и постараются найти брешь в низком оборонительном блоке соперника. То есть рисунок игры будет похож на то, что мы видели в поединке с «Уралом». Только на этот раз подопечные Виктора Гончаренко должны сыграть чуть лучше, всё же позади остались три матча и ритм футболисты наверняка почувствовали.



В поединке со «шмелями» ЦСКА подал семь угловых против двух у соперника. Чего-то подобного ждём и на этот раз. Продраться через центр к штрафной площади «Уфы» невероятно сложно, придётся уходить на фланги и использовать ширину поля. Раз так, корнеров должно быть достаточно. ИТБ 5.5 углового ЦСКА за 1.83 смотрится хорошо, помешать может разве что быстрый гол хозяев.

Прогноз и анализ матча РПЛ «Ростов» — «Локомотив» (15.03.2020)

Классическая игра на три результата. Вроде бы «Ростов» играет на своём поле, вот только три предыдущие очные встречи на берегу Дона завершились победами «Локомотива». Играть на фоне короткой скамейки и кадровых проблем Юрию Сёмину не впервой.



Красно-зелёные возобновили сезон достойно: удержали ничью в Санкт-Петербурге (0:0), а затем удержали победу над «Ахматом» (1:0) благодаря отбитому Гильерме пенальти. К качеству игры могут возникать вопросы, но в нынешней ситуации требовать от москвичей большего сложно.

«Ростов» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин, Миранчук и Крыховяк снова огорчат Карпина «Локомотив» выиграл три предыдущих матча в Ростове, так что хозяев ожидают трудности.

«Ростов» пока скорее разочаровывает, хотя собрал в двух турах те же четыре очка. В Грозном команда имела все шансы на победу, но из-за сомнительного судейства и не лучшей реализацией ограничилась ничьей (1:1). А вот победа над ЦСКА (3:2) оставила неприятные эмоции даже у Валерия Карпина.



Встречаются прямые конкуренты в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов: обе команды набрали 38 очков в 21 туре. Случиться здесь может всё что угодно, понятно одно — игра будет боевой, убирать ноги никто не станет. Самый очевидный вариант — проверить верх на фолы.



Скажем, ТБ 27.5 фола идёт за симпатичный коэффициент 1.68. В первом круге соперники совместными усилиями нарушили правила 30 раз. Вариант попроще — ТБ 4.5 ЖК за скромный коэффициент 1.48. Судит Михаил Вилков, который показывает в среднем 4.8 «горчичника».



Экспресс на матчи РПЛ 15 марта с общим коэффициентом 4.47.



Выбор №1: ТБ 1.5 жёлтой карточки в первом тайме матча «Сочи» — «Краснодар» за коэффициент 1.65.



Выбор №2: ИТБ 5.5 углового ЦСКА за 1.83.



Выбор №3: тотал больше 4.5 жёлтой карточки в матче «Ростов» — «Локомотив» за 1.48.



Общий коэффициент = 4.47.