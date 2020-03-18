Коронавирус. Прогноз: вакцину от COVID-19 могут создать уже через полгода

Профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов дал прогноз на создание вакцины от коронавируса.



«Про год-полтора говорят представили ВОЗ, они отвечают ещё и за развивающиеся страны. В масштабах планеты вакцина, по-видимому, будет готова, то, что они могут гарантировать, — это год-полтора. Хотя в развитых странах она появится примерно через полгода, к лету, в том числе в России», — сказал Щелканов.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Букмекеры принимают ставки на то, будет ли создана вакцина от вируса в ближайшее время.



Эксперты настроены оптимистично: если ВОЗ до 2021 года объявит о создании вакцины от COVID-19, сыграет ставка за коэффициент 1.65, что соответствует 56.5% вероятности. Если Всемирная организация здравоохранения не создаст вакцину в текущем году, зайдёт коэффициент 2.15 (43.5%).



По последним данным, от коронавируса скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 18 марта официально известно о 147 заразившихся.



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