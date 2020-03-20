Эксперты: сезон НБА не закончится к началу сентября

Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал, что лига рассматривает три варианта возобновления приостановленного сезона: играть с болельщиками, когда это станет безопасно, проводить матчи без зрителей или организовать какие-то турниры и благотворительные игры с участием игроков разных команд, прошедших тесты на коронавирус.
НБА приостановила сезон 11 марта, когда отменила игры «Юты» и «Оклахома-Сити» после того, как у игрока «Юта Джаз» Руди Гобера обнаружили коронавирус.
Букмекеры принимают ставки на то, завершится ли финальная серия плей-офф к 1 сентября. Поставить на это можно с коэффициентом 3.52 (около 30% вероятности). Сделать ставку на то, что сезон не завершат к этой дате, можно за 1.30 (70%).
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