Эксперты: сезон НБА не закончится к началу сентября

Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал, что лига рассматривает три варианта возобновления приостановленного сезона: играть с болельщиками, когда это станет безопасно, проводить матчи без зрителей или организовать какие-то турниры и благотворительные игры с участием игроков разных команд, прошедших тесты на коронавирус.



НБА приостановила сезон 11 марта, когда отменила игры «Юты» и «Оклахома-Сити» после того, как у игрока «Юта Джаз» Руди Гобера обнаружили коронавирус.



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