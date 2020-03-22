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«Белшина» — «Минск»: прогноз Дмитрия Герчикова на матч Высшей лиги Беларуси по футболу

«Белшина» — «Минск»: прогноз Дмитрия Герчикова на матч Высшей лиги Беларуси по футболу
Ставки / Прогнозы 0

Известный журналист Дмитрий Герчиков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Минск».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.72.

«Зимой «горожане» потеряли практически всех молодых ребят, активно работавших на атаку. В результате перед началом первенства столице пришлось спешно брать на «отогрев» у «Шахтера» Владимира Хващинского и надеяться на Романа Грибовского, спасённого «Минском» от Первой лиги. Честно говоря, расклады так себе, тем более что в средней линии генерировать нестандартные ходы могут разве что два украинских легионера — Васильев да Насибуллин.

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Бобруйску, поднявшемуся из Первой лиги, тоже не до жиру. Из чистых форвардов в обойме у них лишь возрастной Ковель. А так, ребята сплошь подыгрыша, но никак не дриблёры с готовностью самостоятельно решить эпизод.

В сражении конкурентов подобного толка всё решают один или два стандарта либо вопиющая индивидуальная ошибка. Но куда вернее, что россыпи голов в таких матчах ждать не стоит».

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