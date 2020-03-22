Цена на нефть. Прогноз Игоря Сечина на стоимость барреля к концу 2020 года
Глава «Роснефти» Игорь Сечин дал прогноз на цену нефти к концу 2020 года. По его мнению, стоимость нефти марки Brent достигнет $ 60 за баррель.
«Рынок откорректируется, и произойдёт это достаточно быстро. В течение полугода увидим изменения в более стабильном, правильном направлении. К концу года, предполагаю, цена может вернуться на уровень до $ 60 при условии, что будет выход сланцевой нефти с рынка», — сказал Сечин в эфире телеканала «Россия 24».
Букмекеры ожидают, что на 10 апреля 2020 года цена нефти будет находиться в районе $ 27,1 за баррель. Сейчас цена составляет $ 27,3.
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