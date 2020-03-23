Букмекеры: Дудь не станет снимать фильм о коронавирусе в 2020 году

Ни один выпуск новостей не обходится без упоминания о коронавирусе. Число заражённых достигло отметки почти в 350 тыс. человек, погибших — более 15 тыс. человек.



Букмекеры принимают ставки на то, снимет ли на актуальную тему фильм Юрий Дудь до конца 2020 года. По оценкам аналитиков, журналист всё же не будет заниматься темой коронавируса в этом году. Сделать ставку на то, что фильм выйдет, можно с коэффициентом 2.70. Это примерно 34% вероятности. Поставить на то, что Дудь всё же не станет заниматься кино о коронавирусе в 2020 году, можно за 1.40 (66%).



Также букмекеры предложили линию на съемки Netflix сериала о пандемии COVID-2019.



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