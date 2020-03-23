Первая СРО направила в правительство РФ предложение по антикризисным мерам

Первая СРО обратилась в правительство РФ с инициативами, направленными на стабилизацию ситуации в букмекерской отрасли.
Основная цель организаторов пари – удержать падение рынка букмекерских услуг, сохранить рабочие места и заработные платы сотрудникам.
«До возобновления спортивного календаря выполнение обязательств по уплате целевых отчислений в минимальном объёме не менее 15 млн рублей может привести к приостановке деятельности некоторых участников рынка, а также напрямую повлиять на объём поддержки национального спорта», – говорится в официальном письме Первой СРО в адрес правительства РФ.
Первая СРО предлагает не требовать от букмекеров уплаты минимально предусмотренного объёма целевых отчислений в 15 млн рублей, а также не применять к букмекерским компаниям меры административной ответственности за нарушение требований законодательства о сроках, объёме и размере уплаты целевых отчислений.
С 2017 года и до последнего времени букмекерская отрасль России была одним из самых активно развивающихся сегментов российской экономики, обеспечивая устойчивое поступление инвестиций в российский спорт. По данным Sberbank CIB, среднегодовые темпы роста отрасли составляли 7%, что логичным образом сказывалось также и на увеличении объёма финансирования национального спорта.
В связи с пандемией и временным мораторием на проведение спортивных событий букмекерский рынок России впервые в своей истории может показать падение, превышающее 50% по итогам года.
Сейчас официальное письмо Первой СРО находится на рассмотрении в правительстве РФ.
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