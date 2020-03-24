Коронавирус. Прогноз: пандемия в России должна закончиться весной

Врач и телеведущий Александр Мясников дал прогноз о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом.



«Инкубационный период составляет 5-6 дней, реже — 14-21 день. Само заболевание продолжается 10-15 дней. Также нужно прибавить несколько дней «для наблюдения». Таким образом, получается, что в России пандемия закончится к концу весны. Но это возможно лишь при условии соблюдения карантина, который не позволит вирусу распространяться дальше. Главное, чтобы они не заражали других. А дальше всё это пойдёт на спад. В апреле-мае точно — я это предсказывал очень давно», — заявил Мясников.



По оценке аналитиков, вряд ли коронавирус отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.