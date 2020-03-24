Букмекеры назвали вероятный курс евро к рублю до конца 2020 года

Букмекеры обновили линию на курс евро к рублю в ближайшие месяцы. По мнению аналитиков, европейская валюта будет стоить в диапазоне 75–90 рублей.
Ставки на то, что до конца 2020 года евро хотя бы раз превысит отметку в 90 рублей, предлагается с коэффициентом 3.20 (около 30% вероятности). Со ставки в 1000 рублей в случае успешного исхода пари игрок получит 3200 рублей.
Если вплоть до 31 декабря 2020 года евро ни разу не будет стоить дороже 90 рублей, сыграет коэффициент 1.30. В этом случае со ставки в 1000 рублей игрок получит 1300 рублей.
Поставить на то, что до окончания года евро ни разу не упадёт ниже 75 рублей, можно за 1.25 (около 73%). Со ставки в 1000 рублей можно выиграть 1250 рублей. Обратный исход оценён коэффициентом 3.55.
На данный момент курс евро составляет 84,56 рубля.
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