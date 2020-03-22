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Курс доллара США сегодня. Прогноз: есть надежда на укрепление рубля

Курс доллара США сегодня. Прогноз: есть надежда на укрепление рубля
Ставки / Прогнозы 0

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков отметил, что в ближайшие недели у рубля есть шансы на укрепление позиций.

«Главным для рубля является разворот в нефти, которая снижалась на прошедшей неделе до 24,5 доллара за баррель Brent. В США поговаривают о собственных ограничениях добычи, чего и добиваются Саудовская Аравия и Россия. Если это произойдёт, есть надежда на относительно сильное восстановление котировок, комментирует новости курса доллара аналитик», — цитирует Кочеткова «Свободная пресса».

На данный момент за 1 доллар США дают 79,98 руб. Букмекеры считают, что к полудню 24 марта доллар будет торговаться на отметке 80,9 руб.

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