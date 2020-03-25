Букмекеры: Pornhub не станет продлевать бесплатный доступ для всех пользователей

Порносайт Pornhub открыл для всех пользователей бесплатный премиум-доступ. Акция Stayhome призвана убедить людей оставаться дома и помочь в борьбе с коронавирусом. Изначально бесплатный доступ получили итальянцы, испанцы и французы, но теперь премиум-доступ открыт до 23 апреля для всех пользователей.

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех. Сыграл коэффициент 3.75

Букмекеры принимают ставки на то, продлится ли акция. По оценке экспертов, скорее всего, дело ограничится одним бесплатным месяцем. Поставить на это можно с коэффициентом 1.50, что составляет примерно 61% вероятности. Сделать ставку на то, что после 23 апреля Pornhub продлит акцию, можно за 2.50 (39%).



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