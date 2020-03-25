Букмекеры: Pornhub не станет продлевать бесплатный доступ для всех пользователей
Порносайт Pornhub открыл для всех пользователей бесплатный премиум-доступ. Акция Stayhome призвана убедить людей оставаться дома и помочь в борьбе с коронавирусом. Изначально бесплатный доступ получили итальянцы, испанцы и французы, но теперь премиум-доступ открыт до 23 апреля для всех пользователей.
Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех. Сыграл коэффициент 3.75
Букмекеры принимают ставки на то, продлится ли акция. По оценке экспертов, скорее всего, дело ограничится одним бесплатным месяцем. Поставить на это можно с коэффициентом 1.50, что составляет примерно 61% вероятности. Сделать ставку на то, что после 23 апреля Pornhub продлит акцию, можно за 2.50 (39%).
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
Читайте также
- 25 марта 2020
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:01
- 24 марта 2020
-
21:34
-
19:00
-
18:00
-
17:45
-
17:00
-
16:00
-
15:45
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:47
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
Партнерский контент