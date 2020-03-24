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Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех. Сыграл коэффициент 3.75

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех. Сыграл коэффициент 3.75
Ставки / Прогнозы 0

Порносайт Pornhub открыл для всех пользователей бесплатный премиум-доступ. Акция Stayhome призвана убедить людей оставаться дома и помочь в борьбе с коронавирусом. Изначально бесплатный доступ получили итальянцы, испанцы и французы, но теперь премиум-доступ открыт до 23 апреля для всех пользователей.

Букмекеры не верили, что россияне получат доступ к Pornhub. Поставить на то, что акции не случится, можно было с коэффициентом 1.25. Это примерно 74% вероятности. Сделать ставку на то, что порносайт всё же предоставит жителям России бесплатный доступ, можно было за 3.75 (26%).

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