Букмекеры: карнавал в Рио-де-Жанейро в 2021 году должен состояться

В феврале 2021 года должен состояться традиционный бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро. Однако из-за пандемии коронавируса его проведение находится под угрозой. Власти пока не приняли решение, проводить ли гуляния.



Букмекеры принимают ставки на то, состоится ли карнавал. Поставить на то, что традиционное развлечение пройдёт в намеченные сроки, можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 55% вероятности. Сделать ставку на то, что эпидемия не позволит провести карнавал, можно за 2.20 (45%).



Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии подтвердили на следующий день после завершения карнавальных гуляний.



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