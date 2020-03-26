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Букмекеры: карнавал в Рио-де-Жанейро в 2021 году должен состояться

Букмекеры: карнавал в Рио-де-Жанейро в 2021 году должен состояться
Ставки / Прогнозы 0

В феврале 2021 года должен состояться традиционный бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро. Однако из-за пандемии коронавируса его проведение находится под угрозой. Власти пока не приняли решение, проводить ли гуляния.

Букмекеры принимают ставки на то, состоится ли карнавал. Поставить на то, что традиционное развлечение пройдёт в намеченные сроки, можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 55% вероятности. Сделать ставку на то, что эпидемия не позволит провести карнавал, можно за 2.20 (45%).

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии подтвердили на следующий день после завершения карнавальных гуляний.

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