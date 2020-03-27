Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Букмекеры: коронавирус не помешает провести выборы президента в США

Букмекеры: коронавирус не помешает провести выборы президента в США
Ставки / Прогнозы 0

Коронавирус отменяет всё новые и новые события. Так, президент России Владимир Путин объявил о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ. На 3 ноября 2020 года запланированы выборы президента США. Букмекеры принимают ставки на их отмену.

По оценке аналитиков, скорее всего, выборы состоятся. Поставить на это можно с коэффициентом 1.10. Это примерно 83% вероятности. Сделать ставку на то, что власти объявят о переносе президентских выборов, можно с коэффициентом 5.50 (17%).

Вероятно, в выборах примут участие действующий президент США Дональд Трамп и Джо Байден. Кандидаты от других партий пока неизвестны.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020