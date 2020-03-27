Букмекеры: коронавирус не помешает провести выборы президента в США

Коронавирус отменяет всё новые и новые события. Так, президент России Владимир Путин объявил о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ. На 3 ноября 2020 года запланированы выборы президента США. Букмекеры принимают ставки на их отмену.
По оценке аналитиков, скорее всего, выборы состоятся. Поставить на это можно с коэффициентом 1.10. Это примерно 83% вероятности. Сделать ставку на то, что власти объявят о переносе президентских выборов, можно с коэффициентом 5.50 (17%).
Вероятно, в выборах примут участие действующий президент США Дональд Трамп и Джо Байден. Кандидаты от других партий пока неизвестны.
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