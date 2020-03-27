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«Торпедо-БЕЛАЗ» — «Белшина»: прогноз Павла Занозина на 2-й тур чемпионата Беларуси

«Торпедо-БЕЛАЗ» — «Белшина»: прогноз Павла Занозина на 2-й тур чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 2-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БЕЛАЗ» — «Белшина».

Ставка: обе забьют за 2.00.

«В рамках второго тура национального чемпионата Беларуси команда “Торпедо-БелАЗ” на своём поле постарается оказать достойное сопротивление клубу “Белшина”. В стартовом туре “Торпедо” ожидал крайне непростой матч с “Шахтёром” из Солигорска на выезде. Игра получилась очень напряжённой, но “Торпедо-БелАЗ” лучше реализовал свои моменты и победил со счётом 1:0.

“Белшина” в первом матче сезона на своём поле уступила “Минску” — 1:3. Вроде бы хозяева поля являются явными фаворитами. У “Торпедо-БелАЗ” лучше состав и больше ресурсов. Однако я нашёл довольно занимательную статистику. Дело в том, что на протяжении последних 16 лет “Белшина” в гостях ни разу не проиграла “Торпедо-БелАЗ”, поэтому всё не столь однозначно.

Мне кажется, что стоит ожидать забитых голов в исполнении обоих соперников. “Торпедо-БелАЗ” на своём поле должен забивать менее классной команде по определению. “Белшина” же является атакующей командой, у которой всё в порядке в атаке. Именно поэтому советую обратить внимание на вариант «обе команды забьют», — сказал Занозин.

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