Коронавирус. Прогноз врача: пик эпидемии в Москве наступит на следующей неделе

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко дал прогноз на наступление пика эпидемии коронавируса в Москве.



«Я думал, что пик будет в конце этой недели. Пока прирост есть. Теперь думаю, что коронавирус достигнет своего пика в Москве примерно в середине или в конце следующей недели.Что касается карантинных мер и ограничений, которые предпринимают сейчас власти по всей России, то я не считаю их избыточными. Чем больше заградительных и карантинных мер мы примем сами для себя, тем это будет более эффективным», — сказал Проценко.



По оценке аналитиков, вряд ли коронавирус отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.