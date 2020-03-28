«Слуцк» — «Динамо» Брест: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Беларуси

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Слуцк» — «Динамо» Брест.
Ставка: «Динамо» не проиграет и ТМ 3.5 мяча за 1.71.
«В прошлом сезоне «Слуцк» занял 11-е место в таблице. Динамовцы же впервые завоевали чемпионство страны, и это стало сенсацией, ведь до этого 13 лет подряд первенствовал БАТЭ.
Новый сезон для хозяев начался победой над «Славией» из Мозыря благодаря четырем пенальти, которые главный арбитр назначил в ворота оппонентов. Гости во втором туре оказались менее удачливыми при встрече с новичком высшей лиги — клубом «Смолевичи» (1:1).
Брестское «Динамо» — фаворит матча, и это объясняется составом и опытом команды. При этом нельзя не обратить внимания на положительные результаты «Слуцка» в предсезонке — три победы, две ничьи. Старт чемпионата еще раз подчеркивает качественную подготовку подопечных Виталия Павлова. Думаю, в предстоящей встрече у гостей будет больше шансов на победу, но они столкнутся с серьезным сопротивлением».
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