«Слуцк» — «Динамо-Брест». Прогноз: Милевский и Кисляк исправятся за конфуз в первом туре

28 марта в матче второго тура чемпионата Беларуси «Слуцк» примет «Динамо-Брест». Начало встречи — в 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Слуцка» оценён букмекерами коэффициентом 8.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Динамо-Брест»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 28 марта «Слуцк» — «Динамо-Брест» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.81, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.22. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.30.

Анализ и прогноз матча «Слуцк» — «Динамо-Брест» (28.03.2020)

Первый тур чемпионата Беларуси сезона-2020 оказался непредсказуемым: четыре лучшие команды по итогам минувшего сезона дружно потеряли очки. При этом три из них вообще потерпели поражения и остались с пустыми руками. Единственное исключение — как раз «Динамо-Брест», сумевшее разжиться одним баллом.

Действующий чемпион страны в стартовом туре не сумел справиться со «Смолевичами» (1:1). Аукнулся тяжёлый ответный поединок в четвертьфинале Кубка Беларуси, растянувшийся на 120 минут и серию пенальти. Возможностей для широкой ротации у тренерского штаба не было, а потому состав изменился несильно.

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В результате эмоций команде заметно не хватало: она активно провела дебют, но не использовала несколько хороших моментов и подсела. Гости даже открыли счёт вскоре после перерыва, но в середине второго тайма подопечные Сергея Ковальчука отыгрались. Дальше они встрепенулись и вполне могли утащить победу, однако с реализацией в тот день не задалось.

«Слуцк» тем временем хлопнул на своём поле крепкого середняка «Славию» (3:1). Ещё перед игрой в СМИ сообщали о возможном снятии бело-синих в связи с тяжелейшей финансовой ситуацией, однако на игре это не сказалось. В матче было всё: пять пенальти, четыре гола, россыпь жёлтых карточек и даже удаление. При этом уровень грубости оказался нормальным, ничего ужасного на поле не происходило.

По сути все три гола хозяева забили с пенальти: два — прямыми ударами, а третий — с добивания. Теперь «Слуцку» будет ещё тяжелее: соперник заметно сильнее, да ещё и вдобавок ко всему выбыли два легионера. Гафар и Салу получили травмы на старте предыдущей встречи, из-за повреждения связок они пропустят около двух недель.

Соответственно, возможностей для манёвра у тренерского штаба становится ещё меньше. А уж сомневаться в мотивации «Динамо» после потери очков на своём поле не приходится. У фаворита была неделя — вполне достаточно для восстановления и приведения мыслей в порядок. Ждём от клуба из Бреста принципиального иного футбола.

Логичнее всего отталкиваться от фаворита. В трёх предыдущих очных матчах забивалось по четыре-пять голов, а «Динамо» всякий раз одерживало победу. Чего-то подобного стоит ждать и на этот раз. Мы бы выбирали между П2 с форой (-1) за 1.73 и П2 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.20.

Прогноз и ставки на матч «Слуцк» — «Динамо-Брест»

Действующий чемпион Беларуси в первом туре не смог победить в родных стенах середняка, так что проблем с настроем у команды определённо не возникнет. «Слуцк» испытывает серьёзнейшие финансовые проблемы, а неделю назад ещё и потерял из-за травм двух футболистов основного состава. На наш взгляд, «Динамо» одержит первую победу в сезоне.

Ставка: победа «Динамо»-Брест + тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

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