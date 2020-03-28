«Городея» — «Шахтёр» Солигорск: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Беларуси

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Городея» — «Шахтёр» Солигорск.
Ставка: «Городея» забьёт за 1.72.
«Городея» — крепкий середняк лиги, который компенсирует не самый высокий уровень игры крепким характером. В прошлом матче хозяевам немного не повезло, поскольку они проиграли «Витебску» лишь за счёт единственного автогола на 20-й минуте. «Шахтёр» может записать себе в актив проход в полуфинал кубка Беларуси, но первый матч чемпионата страны оказался провальным для команды из Солигорска — 1:0 в пользу «Торпедо БелАЗ».
В шести последних личных встречах «Городея» не забила ни одного гола в ворота «Шахтёра», но лишь однажды была повержена с разгромом. Это говорит о том, что хозяева всегда готовы показывать зубы при встрече с более мощными клубами и не желают оказываться разбитыми. Полагаю, и в этот раз середняк лиги выйдет с боевым настроем на поле и не захочет получить второе поражение подряд. Безголевая серия хозяев во встречах с «Шахтёром» может прерваться. Мой выбор — «Городея» забьёт».
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