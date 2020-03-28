«Юность»‎ — «Шахтёр» С: эксперты назвали фаворита второго матча финала чемпионата Беларуси

«Юность-Минск» во втором матче финала плей-офф чемпионата Беларуси сыграет 28 марта с «Шахтёром» из Солигорска‎‎. Встреча начнётся в 19:00 мск. Прогноз букмекерских контор на этот матч однозначен — фаворитом считаются хозяева.

В ставках на матч «Юность-Минск»‎ — «Шахтёр» Солигорск хозяева котируются с коэффициентом 1.51. Победу гостей букмекеры оценивают коэффициентом 5.10. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.60.



Букмекеры не уверены, что матч плей-офф чемпионата Беларуси «Юность-Минск»‎ — «Шахтёр» Солигорск 28 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.90, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.90.

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