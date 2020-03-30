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«Тамбов» сняли с турнира по киберфутболу за махинации со ставками

«Тамбов» сняли с турнира по киберфутболу за махинации со ставками
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный клуб «Тамбов» сняли с соревнований по киберфутболу «Самая быстрая лига» из-за махинаций на ставках. Это произошло после завершения матча сотрудника клуба Давида Батдиева с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Встреча завершилась победой «Тамбова» со счетом 3:1. Во время стрима матча Батдиев заявил, что специально не стал забивать больше голов, так как его знакомый поставил на его победу с разницей в 2 мяча. В итоге организаторы решили снять «Тамбов» с соревнований, а исход матча с «Зенитом» (единственный, который успел сыграть Батдиев) – аннулировать.

Давид Батдиев известен в кругах киберспортменов, он не раз принимал участие в турнирах по PES. Именно в этой дисциплине проводят турнир «Самая быстрая лига».

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