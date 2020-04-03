Коронавирус. Последние новости. Прогноз врача: за месяц ситуацию стабилизируют

Главный эпидемиолог воронежского облздрава Ольга Дудникова дала прогноз на распространение инфекции в России.



«Делать прогнозы сейчас — не совсем благодарное дело, но сейчас приняты беспрецедентные меры по разобщению населения. Авиасообщение со многими странами закрыто, есть лишь рейсы, которые возвращают наших граждан на родину. Их досматривают, отправляют на самоизоляцию с меднаблюдением. Я думаю, что в течение месяца у нас ситуация как-то должна стабилизироваться. Пика и значительного роста быть не должно, но с учётом туристического сезона рост вполне ожидаем, но не критический. Наша система эпиднадзора справится», — заявила Дудникова.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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